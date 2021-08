Stiri pe aceeasi tema

- DSVSA Timiș continua controalele in magazine și unitați de alimentație publica. Intre 16 și 20 august, inspectorii au facut 30 de controale in Timișoara și au dat amenzi in valoare de 369.000 de lei. Au fost controlate patru supermarketuri, care s-au ales cu amenzi de 80.000 de lei. Inspectorii au gasit…

- Inspectorii sanitari veterinari din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timis desfașoara in aceasta perioada o serie de controale la unitatile de alimentatie publica din Timisoara si in localitatile din judet. Ei vor sa se asigure astfel ca operatorii din industria…

- Opt restaurante, doua unitati de tip fast–food, patru supermarketuri, trei pizzerii, o firma de catering și o piața din Timișoara au fost controlate zilele acestea de catre inspectorii de la DSVSA Timiș. La verificari au luat parte medici veterinari și ingineri specialiști din DSVSA Timiș in perioada…

- Inspectorii de la DSVSA Timiș nu se lasa și continua controalele drastice la societațile comerciale din domeniul alimentației publice. Bugetul realizat din amenzi crește, la fel și suma totala adunata zilnic. Joi au fost aplicate amenzi de 90.000 de lei. In urma controalelor desfașurate de inspectori…

- Murdarie și alimente depozitate la voia intamplarii. Asta au gasit inspectorii de la DSVSA Timiș, joi, cand au controlat un supermarket, cinci restaurante, doua unitați tip fast-food, o pizzerie și o patiserie. Inspectorii au dat amenzi in valoare de 90.000 lei și un avertisment. A fost aplicata o sancțiune…

- In urma controalelor desfașurate de inspectori din cadrul DSVSA Timiș cu privire la evitarea apariției toxiinfecților alimentare in perioadele cu temperaturi ridicate in data de 05.08.2021, au fost verificate un supermarket și un numar de 5 restaurante, 2 unitați tip fast food, o pizzerie și o patiserie.…

- Sambata seara si in noaptea spre duminica, politistii timiseni au facut sute de controale, atat rutiere, cat si pe unele terase din Timisoara. Au fost verificate peste o suta de societati comerciale si 80 de autotusrisme. In data de 10/11 iulie 2021, in intervalul orar 19:00-03:00, polițiștii municipiului…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat primele rezultate ale activitații structurii de control special create, „Comandamentul Litoral 2021”. Intr-o singura saptamana, au fost 192 de acțiuni de control și peste 140.000 de amenzi. Potrivit ANPC, in perioada 1-8…