Alimente de toamnă care au puţine calorii Odata cu venirea frigului sintem tentati sa consumam mai multe alimente, care vor duce, automat, la ingrasare. Specialistii ne asigura ca putem sa evitam acumularea kilogramelor mincind anumite alimente de sezon care ajuta la arderea caloriilor. Nu este bine sa te infometezi cind vrei sa slabesti. Organismul isi va lua revansa pentru mesele peste care vei sari si vei minca mai mult apoi. Soluti Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Toamna este anotimpul racelilor: stresul de la serviciu și schimbarile de temperatura inlesnesc atacul virușilor gripei. Daca nu se complica cu alte afecțiuni sau infecții respiratorii, racelile nu reprezinta un risc pentru sanatatea noastra, insa de multe ori ne fac viața imposibila. Dureri musculare…

- Agentia Europeana a Medicamentului va anunta luni, 4 octombrie, decizia privind rapelul vaccinului anti-COVID Pfizer, potrivit unui document intern, citat de Reuters, informeaza News.ro.Pe 4 octombrie, EMA va publica o opinie referitoare la necesitatea rapelului vaccinului dezvoltat de Pfizer pentru…

- Specialiștii recomanda insistent oamenilor sa fie atenți la detaliile trecute pe etichetele produselor. Cu toate astea, mulți continua sa cumpere inconștient. La ce substanțe toxice trebuie sa fii atent? Nu este deloc indicat sa consumi produse care le conțin. 6 substanțe toxice din alimente: ‘otrava’…

- Specialistii trag un semnal de alarma. Tranzitia anotimpurilor ne afecteaza psihic si duce la aparitia depresiei sezoniere. Toamna, oamenii au tendinta de a se intrista, de a fi mai singuratici si mai iritabili.

- Oficial, zilele de toamna ne-au trecut pragul, iar cand vine vorba de alimentație opțiunile noastre se schimba. Bineințeles, in continuare ne dorim sa consumam alimente sanatoase, dar ce ar trebui mai exact sa ne atraga atenția și ce regasim pe lista de alimente pe care sa le consumam toamna? Nutriționistul…

- Urmeaza sezonul rece, ceea ce inseamna ca va crește consumul de gaze, iar odata cu acesta va crește și prețul. Astfel ca, din toamna am putea plati facturi de doua sau chiar de trei ori mai mari. Un exemplu recent sunt doua comune din Dolj, unde clienții companiei de stat au fost anunțați ca tariful…

- Culori in voga toamna aceasta. Cum iți poți vopsi parul! Tendințele in materie de culoare a parului vor fi in toamna lui 2020 cat se poate de generoase. Potrivite tuturor gusturilor și dorințelor. Practic, poți fi blonda, roșcata sau cu parul intr-o nuanța mai inchisa. Oricum, vei fi la moda. Specialiștii…

- Schimbari semnificative in ceea ce privește educația din Romania. Odata cu intoarcerea in banci, elevii vor mai avea parte de o surpriza la care niciodata nu s-ar fi gandit, deoarece o noua disciplina ar putea fi introdusa in fiecare școala din țara, incepand din toamna anului viitor. Iata despre ce…