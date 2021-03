Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un miliard de tone de alimente sunt aruncate anual pe glob, arata un nou studiu publicat de Organizatia Natiunilor Unite, informeaza digi24 . Raportul estimeaza ca 931 milioane de tone de alimente au fost risipite in 2019, echivalentul a 23 de milioane de camioane de cate 40 de tone fiecare,…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in ianuarie, pentru a opta luna consecutiv, ajungand la cel mai ridicat nivel din iulie 2014, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters citata de Agerpres. FAO publica lunar…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in decembrie, pentru a saptea luna consecutiv, toate categoriile majore, exceptand zaharul, inregistrand cresteri luna trecuta, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in decembrie, pentru a saptea luna consecutiv, toate categoriile majore, exceptand zaharul, inregistrand cresteri luna trecuta, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), potrivit agenției Reuters.…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in decembrie, pentru a saptea luna consecutiv, toate categoriile majore, exceptand zaharul, inregistrand cresteri luna trecuta, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters, potrivit…

- Prețurile la alimente au crescut in decembrie, pentru a șaptea luna consecutiv Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in decembrie, pentru a saptea luna consecutiv, toate categoriile majore, exceptand zaharul, inregistrand cresteri luna trecuta, a anuntat joi Organizatia Natiunilor…

- Alimentele, produsele pentru sport și fitness, jucariile, carțile, bijuteriile și cele pentru casa sunt categoriile care au înregistrat, anul acesta, cele mai mari creșteri ale vânzarilor în mediul online, la nivel mondial, potrivit unei analize realizate, în 40 de țari, inclusiv…

- Vesti rele pentru romani. Preturile alimentelor explodeaza in Romania: sunt cele mai mari din ultimii ani. Iata ce ne asteapta anul viitor din acest punct de vedere! Preturile explodeaza in Romania Situatie ingrijoratoare. Preturile alimentelor explodeaza in Romania si in restul lumii. Conform unui…