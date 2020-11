Alimente care te scapă de gripă sau răceală. Ce trebuie să mănânci, de fapt In anotimpul rece, auzim la știri și in toate rubricile medicale ca sistemul imunitar e mai moale și suntem mai puțina aparați in fața virusurilor. Așa iși face prezența boala. Fie gripa sau raceala, pe langa tratamentul de la medic, exista și alți piloni care ne-ar putea ajuta in lupta cu aceste disfuncții. Și daca […] The post Alimente care te scapa de gripa sau raceala. Ce trebuie sa mananci, de fapt appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand tusea persista mai mult de o saptamana, este obligatoriu sa mergem la doctor. Pana in acel punct, oamenii incearca diferite remedii acasa, chiar daca nu este varianta corecta. In clasamentul soluțiilor stau leacurile naturiste. Astazi, in prim-plan este unul cu ridiche neagra și miere, promovat…

- Rețeta este promovata și de un calugar rus, care impartașește adesea secrete de nadejde ale naturii. Urmaritorii sai au confirmat eficiența leacului pe pagina dumnealui de socializare: amelioreaza gripa, tuse, raceala. Siropul de ridiche neagra este unul dintre cele mai vechi remedii naturiste, care…

- Rata obezitații și a supraponderalitații a crescut in Romania in ultimii ani. Astfel, aproximativ 40% dintre copiii romani au probeleme de sanatate. Mai mult, adulții care nu consuma micul dejun au risc cu 30% mai mare de a deveni obezi, spun specialiștii. Așadar, alimentația este strans legata de bolile…

- Uneori ai fost pus in fața unui scenariu mai puțin placut, cand mancarea ta preferata era acoperita de mucegai și nu știai daca este in regula sa consumi alimentul respectiv dupa ce indepartezi mucegaiul.

- Sucul de sfecla rosie este recomandat impotriva simptomelor de gripa si raceala. Este indicat consumul a doua pahare cu suc zilnic. Parodontoza, o boala destul de grava la nivelul danturii poate fi combatuta cu ajutorul sfeclei rosii, informeaza Agerpres.ro. Bolile renale, precum infectiile si calculii…

- Un nas infundat, o durere in gat sau un acces de tuse sunt frecvente, mai ales in timpul iernii. Dar cum ne dam seama, dupa simptome, daca avem o banala raceala, am luat gripa sau ne-am infectat cu noul coronavirus?

- Au trecut mai bine de noua luni de cand coronavirusul a fost descoperit in orașul Wuhan din China, insa nimeni nu a descoperit exact cum se raspandește sau cum poate fi exterminat acest virus ucigaș.

- Ceea ce maninci poate sa iți afecteze somnul. Sunetele enervante, pentru cei din jur, pe care le emit cei care sforaie noaptea sint cauzate nu numai de probleme ale aparatului respirator, ci și de dieta zilnica. Citeva mici schimbari in regim te pot ajuta sa ii lași pe toți ai casei sa aiba nopți mai…