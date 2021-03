Te-ai simțit vreodata inconfortabil din cauza modului in care miroși? A avea un miros neplacut al corpului poate fi jenant. In timp ce mirosul nostru este dictat, in principal, de genetica, acesta poate fi cauzat sau amplificat și de alimentele pe care le consumam. In ziua de azi, cand tot mai mulți devin sceptici in ceea ce privește compoziția deodorantelor și a sapunurilor, soluția poate fi mult mai aproape, chiar in bucataria ta. Pentru respirație urat mirositoare Atunci cand interlocutorului tau ii miroase gura, iți piere orice chef de discuții. De obicei halena provine de la problemele cu…