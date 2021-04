Alimente care combat astenia de primăvară, recomandate de nutriționistul Gianluca Mech Alimente care combat astenia de primavara, recomandate de nutriționistul Gianluca Mech Oricat de mult ne plac temperaturile calde din primavara, unii dintre noi nu pot evita astenia care vine „la pachet” cu noul sezon. Acea stare permanenta de oboseala cauzata de schimbarea anotimpului. Pe langa oboseala, ea poate fi insoțita de stari melancolice și, in unele cazuri, de o ușoara depresie. Iata cum putem combate, prin alimentație, aceste stari neplacute. „Alimente neprocesate Deși un cheesburger cu cartofi prajiți poate suna tentant, e important de știut ca valoarea nutritiva a acestor alimente… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

