Alimentele cu proprietații antioxidante, bogate in vitaminele A, C, E și zinc, sunt benefice pentru sanatatea ochilor. Iata principalele surse naturale pentru aceste vitamine. Va prezentam o lista cu alimente bogate in vitamina A. Specialiștii subliniaza ca alimentele care conțin vitamina A sunt esențiale pentru buna funcționare a retinei. Deoarece in aceasta membrana, vitamina A se transforma in substanțe (rodopsina și iodopsina) care joaca un rol cheie in transformarea luminii in impulsuri nervoase care trimit semnalul vizual la creier. Alimente bogate in vitamina A Cele mai bune surse naturale…