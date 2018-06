Alimente alcaline care combat obezitatea. Tu cât de des le consumi? Afla mai multe despre dieta alcalina aici! Iata 20 de alimente alcaline care combat obezitatea. Tu cat de des le consumi? Salata Frunzele de salata contin doar 3 calorii. Salata poate fi o gustare excelenta. Fructe de padure Fructele de padure contin din plin Vitamina C. In plus, sunt diuretice excelente, contin antioxidanti si protejeaza inima si sistemul digestiv. Oua Ouale au o reputatie proasta, insa sunt departe de a fi alimente rele. Dimpotriva! Ouale sunt bogate in proteine si poti consuma oricate vrei. Cu o conditie, sa le fierbi, nu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

