Alimentaţia lichidă: ce se întîmplă în corpul tău dacă bei doar smoothie-uri Alimentatia bazata doar pe sucuri, smoothie-uri, freshuri si supe a devenit o adevarata tendinta. Unii o considera o varianta mai sanatoasa si incearca tot felul de retete culese de pe internet. Cit de benefica este totusi aceasta hrana pentru organismul nostru? Cum toate lucrurile evolueaza, la fel se intimpla si in domeniul alimentatiei. Au aparut roboti de tot felul care ne usureaza munca, iar Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

- Alimentatia bazata doar pe sucuri, smoothie-uri, freshuri si supe a devenit o adevarata tendinta. Unii o considera o varianta mai sanatoasa si incearca tot felul de retete culese de pe internet. Cat de benefica este totusi aceasta hrana pentru organismul nostru?

