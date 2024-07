Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile extreme au dat peste cap zborurile in toata Europa. Mai multe zboruri au inregistrat intarzieri uriașe, atat la Plecari, cat și la Sosiri. Oamenii si-au stricat vacantele, pentru ca n-au mai ajuns la timp in destinațiile favorite. Pasagerii iși pot recupera banii Oamenii trebuie sa știe…

- Județul Dambovița se afla, astazi, 23 iunie, sub Cod roșu de canicula. Temperaturile ar putea ajunge pana la 39 de grade in județul nostru. Autoritațile au emis o serie de recomandari pentru populație in vederea prevenirii problemelor de sanatate cauzate de temperaturile extreme. Aceste masuri vizeaza…

- AVERTIZARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 23 iunieFenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harții Valul de caldura se va menține, dar se va diminua ca intensitate in Banat, sudul Transilvaniei, centrul Moldovei, dar se extinde in…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a extins codurile galben și portocaliu de caldura extrema pentru urmatoarele doua zile, afectand intreaga țara. Miercuri, un cod galben de canicula a fost emis pentru nordul Crișanei, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, jumatatea estica…

- Vara poate fi o perioada dificila pentru caini din cauza temperaturilor ridicate. Protejarea cainelui de canicula este esențiala pentru a-i menține sanatatea și bunastarea. Unul dintre cele mai eficiente moduri de a face acest lucru este prin ajustarea dietei sale. Alimentația corecta nu doar ca ii…

- Pe masura ce verile devin din ce in ce mai fierbinți, protejarea impotriva caniculei devine esențiala pentru menținerea sanatații și a confortului. Canicula poate afecta grav sanatatea, provocand insolații, deshidratari și alte probleme grave. Iata cateva sfaturi utile pentru a va proteja de caldura…

- Temperaturile in Cipru, inclusiv in capitala Nicosia, sint asteptate sa urce pina la +42 de grade Celsius pe parcursul zilei, a anuntat marti Biroul meteorologic din Cipru, potrivit DPA și Agerpres. In zonele de coasta, temperaturile ar putea atinge +37 de grade Celsius. In plus fata de caldura extrema,…

- Intr-o era in care timpul este din ce in ce mai prețios, iar stilul de viața sedentar domina viața de zi cu zi, alimentația sanatoasa la birou devine o prioritate esențiala pentru menținerea sanatații și a eficienței la locul de munca. Un pranz echilibrat nu doar ca furnizeaza energia necesara pentru…