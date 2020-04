Alimentaţia din aceste zile trebuie să fie echilibrată Desi Sarbatorile de Pasti constituie un prilej de mare bucurie pentru fiecare dintre noi, in acest an nu le vom putea petrece conform traditiilor mostenite de la bunicii nostri, aflandu-ne in plin context epidemiologic legat de pandemia Covid-19. Astfel, mai ales acum, Directia de Sanatate Publica indeamna la cumpatare, responsabilitate si decenta, evitand excesele alimentare, cu atat mai mult cu cat aceste sarbatori sunt precedate unei perioade lungi de post, prin care am trecut majoritatea dintre noi. Alimentatia din aceste zile trebuie sa fie echilibrata, iar cuvantul de ordine este "moderatie".… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

