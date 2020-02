Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al Agriculturii, Adrian Oros, va sustine miercuri o conferinta de presa referitoare la noile masuri de sprijin pentru fermieri, care vor fi lansate in acest an. De asemenea, vor fi prezentate si programele de minimis (tomate, lana si usturoi). Conferinta va avea loc la sediul MADR. La…

- Legea privind comercializarea produselor romanești, Legea nr. 150/2016, despre care producatorii autohtoni spun ca nu s-a aplicat niciodata, iar reprezentanții supermarketurilor ca este imposibil de aplicat, a adus, totuși, o schimbare in piața de retail pe segmentul de produse alimentare. „A creat…

- Tinerii fermieri vor beneficia in acest an, in premiera, de terenuri concesionate de la Agentia Domeniile Statului in suprafata de 50 de hectare, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Agriculturii, Adrian Oros. "Pentru tinerii fermieri, pe langa banii alocati submasurii 6.1 din PNDR "Instalarea tinerilor…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat ca 15% din posturile din minister și din instituțiile subordonate vor fi reduse, in condițiile in care s-a constatat ca sunt angajați care nu au nicio legatura cu domeniul, printre care coafeze, la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale...

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat intr-un interviu acordat Agerpres ca la Bursa de Peste de la Tulcea si Casa de Comert Unirea i s-au semnalat grave probleme, dar controalele nu au fost inca finalizate.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat miercuri, in cadrul deschiderii Carrefour Corbeanca, productia de vin pe care Romania a produs-o, de 4,9 milioane de hectolitri, fapt care o plaseaza pe locul 6 sase in Uniunea Europeana, scrie Mediafax."Suprafata cultivata cu vita de vie este…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca ajutorul de stat pentru motorina nu a fost platit decat pentru primul trimestru al acestui an. Potrivit acestuia, restantele la plata subventiilor la motorina se ridica la aproape 400 de milioane de lei.…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a facut vineri, 15 noiembrie 2019, o vizita in judetul Olt, in cel mai mare bazin legumicol din zona, vorbind despre soarta programului Tomata si despre magazinele din reteaua „Unirea“.