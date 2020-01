Stiri pe aceeasi tema

- E-Distributie Muntenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice, vineri, in zone din Capitala si din judetul Ilfov, pentru efectuarea de lucrari anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare. Potrivit sursei citate, in Bucuresti, intre…

- Mai multe zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu vor ramane luni si marti, temporar, fara curent electric, ca urmare a lucrarilor anuale de reparatii si de intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare ale E-Distributie Muntenia. Luni, 23 decembrie,…

- E-Distributie Muntenia desfasoara pana la finalul anului proiecte de investitii in valoare de 66 milioane de lei in retelele de inalta tensiune din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, pentru a imbunatati calitatea serviciului de distributie de electricitate si siguranta in alimentare pentru mai mult de…

