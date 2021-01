Stiri pe aceeasi tema

- E-Distributie Muntenia va intrerupe miercuri, temporar, alimentarea cu energie electrica in zone din Bucuresti si judetul Ilfov, pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii in bune conditii. Astfel, in Bucuresti, intre orele 09:00 - 17:00, nu vor avea curent electric…

- Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta temporar, miercuri, in anumite zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii in bune conditii, anunta E-Distributie Muntenia. Astfel, in Bucuresti, vor ramane fara curent…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe marti, temporar, alimentarea cu energie electrica in mai multe zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii in bune conditii. Astfel, in Capitala, nu vor avea curent electric, intre…

- E-Distributie Muntenia anunta o serie de intreruperi in alimentarea cu energie electrica pentru ziua de vineri, in mai multe zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii in bune conditii.

- Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta temporar, marti, in anumite zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii in bune conditii, anunta E-Distributie Muntenia.

- Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta temporar, marti, in cateva zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii in bune conditii, anunta E-Distributie Muntenia, marți dimineața.

- Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta temporar, sambata, in localitatea Balotesti, din judetul Ilfov, pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii in bune conditii, anunta E-Distributie Muntenia, potrivit AGERPRES. Vezi și: Alexandru Rafila avertizeaza…

- Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta temporar, miercuri, in anumite zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii in bune conditii, anunta E-Distributie Muntenia.