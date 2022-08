”In urma unui atac al formatiunilor armate ale Ucrainei asupra liniilor electrice din zona centralei Zaporojie, teritoriul zonei de securitate a liniei aeriene de 750 kV a luat foc. Incendiul a fost provocat de un scurtcircuit pe liniile electrice”, a declarat Ievhen Balitkii. ”Imediat dupa stingerea incendiului, o unitate a fost pusa in functiune. Se lucreaza la restabilirea alimentarii cu energie electrica a regiunii si lansarea celei de-a doua unitati electrice”, a mai explicat el. Centrala nucleara Zaporojie are sase reactoare, dar doar doua sunt operationale in acest moment. Potrivit angentiei…