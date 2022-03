Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au avariat o linie de inalta tensiune care leaga fosta centrala nucleara de la Cernobil la rețeaua electrica, a anunțat compania energetica de stat din Ucraina, potrivit BBC. Operatorul rețelei spune ca un echipaj de specialiști trebuie sa aiba acces imediat la șantier, care este ocupat…

- Ucraina acuza din nou armata rusa de faptul ca a ”taiat”, luni, alimentarea cu energie electrica a Centralei Nucleare avariate de la Cernobil, situata la nord de Kiev si aflata sub controlul Rusiei, relateaza AFP. Autoritatile ucrainene au anuntat duminica faptul ca au restabilt alimentarea cu energie…

- Autoritațile din Ucraina anunța ca a repornit alimentarea cu electricitate la Cernobil, la fosta centrala nucleara. Fosta centrala are doua sistemele de alimentare, dintre care unul a fost repus in funcțiune. Fosta centrala a fost definitiv oprita in urma accidentului nuclear din anul 1986. Ea este…

- Sursa de alimentare a centralei nucleare de la Cernobil a fost restabilita duminica, a anuntat agentia nucleara ucraineana Energoatom, citandu l pe ministrul ucrainean al Energiei, relateaza AFP. 39; 39;Astazi, datorita eforturilor incredibile ale specialistilor de la Ukrenergo operatorul ucrainean…

- Alimentarea cu electricitate a Centralei Nucleare avariate de la Cernobil si a echipamentelor de securitate ale acesteia este ”complet” intrerupta, din cauza actiunilor militare ruse, anunta miercuri operatorul ucrainean Ukrenergo, relateaza AFP. Centrala Nucleara de la Cernobil, in care a avut loc…

- Operatorul ucrainean Ukrenergo a anuntat astazi ca alimentarea electrica a centralei nucleare de la Cernobil si a echipamentelor sale de securitate este complet taiata din cauza actiunilor militare ruse."Conform informatiilor Inspectoratului de Reglementare Nucleara de Stat: La ora 11.22 09.03.2022…

- Centrala Nucleara de la Cernobil, in care a avut loc cea mai mare catastrofa nucleara civila din istorie, in 1986, ”a fost complet debransata de la reteaua electrica, din cauza actiunilor militare ale ocupantului rus”, anunta operatorul intr-o postare pe Facebook. ”Instalatia nu este alimentata electric”,…

- E-Distributie Muntenia va efectua, in zilele urmatoare, mai multe intreruperi programate ale alimentarii cu energie electrica, potrivit unui comunicat remis miercuri de societatea comerciala, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…