- Craiova, cel mai mare municipiu din Oltenia, a ramas fara rezerve de apa potabila. Și a fost luata deja o masura radicala: la ora 21.00, alimentarea va fi intrerupta in mare parte din oras, pentru refacerea stocurilor dupa cum a anunțat compania locala de apa.

- Compania de Apa Oltenia a cumunicat ca joi va fi furnizata apa potabila in municipiul Craiova doar intre orele 19 – 21, in conditiile in care rezerva de apa a municipiului s-a epuizat, din cauza unei avarii si a consumului ridicat.

- Pentru eficientizarea alimentarii cu apa in localitațile Cuzdrioara și Manașturel, respectiv parțial in municipiul Dej, vor fi demarate realizarea unei rețele de alimentare cu apa sub presiune care sa compenseze necesarul de apa potabila.

- In vederea eficientizarii alimentarii cu apa in localitațile Cuzdrioara și Manașturel precum și, parțial, in municipiul Dej, Consiliul Județean Cluj, prin Compania de Apa Someș, va demara realizarea unei rețele de alimentare cu apa sub presiune care sa compenseze necesarul de apa asigurat in prezent…

- Apa potabila va fi oprita, luni, incepand cu ora 8, pentru aproximativ 24 de ore, in zona Albert din Blejoi. Anuntul a fost facut de Primaria comunei, pe Facebook. "Luni, 18 iulie, de la ora 08:00 dimineața, pana marți, 19 iulie, la aceeași ora, alimentarea cu apa potabila va fi oprita in…

- Apa potabila nu ar trebuie sa fie consumata in aceasta perioada in scopuri agricole, precum irigațiile, intrucat mare parte din țara se confrunta cu diverse faze ale secetei pedologice, a transmis ministrul Mediului, Tanczos Barna intr-un briefing de presa la finalul ședinței de guvern de miercuri.…

- Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 07.07.2022, intre orele 09:00 – 13:00, in municipiul Turda. Sunt afectate imobilele situate pe: strada Tineretului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Rețeaua de clinici medicale Phoenix Medicover se extinde in Craiova și aduce echipamente de ultima generație in radiologie și imagistica medicala pentru pacienți, inclusiv in contract cu CAS Dolj. Un nou punct de lucru a fost inaugurat recent pe strada Dr. Dimitrie Gerota, la nr. 18B, langa fosta Fabrica…