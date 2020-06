Stiri pe aceeasi tema

- Alicia Silverstone a dezvaluit pentru The New York Times cum și-a petrecut timpul in izolare, alaturi de fiul sau in varsta de 9 ani. Actrița și activista americana a reușit sa-și uimeasca fanii cu o marturisire… mai puțin obișnuita. Alicia Silverstone, in varsta de 43 de ani, care in anii ’90 a devenit…

- Fiica lui Petre Roman a implinit astazi frumoasa varsta de 44 de ani. Din pacate, anul acesta nu a mai fost organizata nici o petrecere fastuasa, dar familia a fost alaturi de ea in aceasta zi speciala.

- Vedeta media Wanda Nara și Mauro Icardi (27), starul lui PSG, iși petrec autoizolarea in vila de aproximativ 3 milioane de euro a fostului fotbalist de la Inter. Cei doi posteaza frecvent pe rețelele de socializare fotografii alaturi de familie și par extrem de fericiți in vila extravaganta a lui Icardi,…

- Lili Sandu traverseaza cea mai frumoasa perioadadin viața ei, vedeta urmand sa devina mama de baiat. Aflata in luna a șasea desarcina, dar și in carantina din cauza pandemiei de Covid-19, șatena s-abucurat astazi sa simta primele mișcari ale fatului.Deși este o perioada grea pentru toata lumea din cauza…

- Laura Cosoi este in culmea fericirii. Dupa ce, de curand, frumoasa actrița le-a impartașit fanilor o veste importanta, aceea ca urmeaza sa devina din nou mama, artista le-a mai facut admiratorilor o bucurie. Vedeta le-a aratat acestora primele imagini cu burtica de gravida!

- Andreea Marin a vorbit la GAandul Live despre stare in care se afla Romania și despre cat de necesar este ca toata lumea sa ințeleaga implicațiile acestei probleme, sa fie responsabil și sa ajute sistemul medical. Virgil Musta: REGULILE SIMPLE pentru a evita infectarea cu CORONAVIRUS. Medicul…