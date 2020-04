Alicia Keys a lansat un Imn in colaborare cu CNN! Asculta aici!

Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfarșit! Fanii lui Florin Salam și ai fiicei sale, Betty Stoian, au auzit in Joia Mare, prima piesa pe care au lansat-o impreuna. La scurt timp, melodia a și ajuns in Trending, pe Youtube!

- Alina Eremia ramane aproape de fani si de cei dragi in aceasta perioada in care #StamAcasa si lanseaza o super piesa in colaborare cu Nane. “BRB” este o invitatie la cel mai tare party on-line la care poate participa oricine are un telefon sau un laptop, din propria sufragerie. Fanii sunt invitati sa…

- O piesa muzicala inregistrata in scopuri caritabile de printul Harry, duce de Sussex, alaturi de rockerul Jon Bon Jovi si de corala Jocurilor Invictus "va atinge multe inimi si va fi un far calauzitor in aceasta perioada dificila", conform declaratiei unuia dintre membrii corului, transmite vineri…

- Raluka, una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste, a lansat piesa „Doi straini”, o melodie care vorbește despre iubire și starile de incertitudine prin care trec oamenii indragostiți. Artista iși amintește cu placere de momentul emoționant in care a cantat pentru prima data live aceasta piesa,…

- Buzoianca Ellie White si-a promovat noul single, „Ce va ramane din noi” la matinalul prezentat de Razvan si Dani, marturisind ca este prima piesa compozitie proprie din cariera. „Ce va ramane din noi” este o piesa ca un pansament pentru inimile frante, ce pune in versuri povestea unei relatii de dragoste…

- Dupa „American in Bucharest”, Jeremy Ragsdale, artistul american care a cucerit publicul din Romania in finala X Factor 2017, lanseaza in luna iubirii „Save The Day”, o declarație de dragoste pentru cei care iși cauta necontenit sufletul pereche, dar și pentru cei care l-au gasit deja. Piesa, produsa…

- Kaos Ink, unul din membrii crew-ului timișorean Hip Hop TM a lansat un videoclip nou la piesa „E de bine“, piesa fiind mixata și masterizata de Prat. Printre aparițiile inedite ale crew-ului timișorean HipHop TM, care iși propune sa coaguleze mișcarea de hip hop din orașul nostru se numara și piesele…

- Jack Back și Tom Staar au lansat cea mai noua colaborare intitulata “Body Beat”. David Guetta, cu alias-ul sau de orientare underground, Jack Back, iși continua parcursul in zona producțiilor tech house cu acest nou release lansat cu Toolroom Records. E prima colaborare dintre producatorul francez și…