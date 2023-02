Stiri pe aceeasi tema

- Mona Stoian și Cristian Jitaru s-au desparțit la scurt timp dupa ce s-au casatorit, iar fosta soție a acestuia este implicata intr-o alta relație. De curand, Mona Stoian s-a afișat cu o burtica suspecta, iar fanii s=au gandit daca urmeaza sa devina mama.

- Un barbat din Columbia, cunoscut sub numele de utilizator de TikTok „@montbk959”, a anunțat ca așteapta „al treilea copil” cu logodnica lui, o papușa pe care a numit-o Natalia. Barbatul susține ca partenera sa este „insarcinata”.

- Polițiștii au intrat in alerta dupa ce o femeie insarcinata a fost lovita de o mașina, in București, iar dupa producerea accidentului, joi seara, conducatorul auto a dat bir cu fugiții. Șoferul a fost depistat in Cluj. In tot acest timp, tanara insarcinata a ajuns la spital, in grija cadrelor medicale.…

- Theo Rose a confirmat in luna noiembrie a anului trecut ca este insarcinata cu primul ei copil, dar pana acum nu a fost foarte vizibila burtica de gravida in postarile și aparițiile ei. Totuși, odata cu trecerea timpului, cantareața nu mai poate ascunde sarcina nici daca ar vrea, iar azi a publicat…

- Bucurie mare in showbiz! Tzanca Uraganu urmeaza sa devina din nou data, asta dupa ce Alina Marymar, iubita lui e insarcinata. Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, a aflat vestea momentului. Peste doar cateva luni, manelistul iși va strange in brațe bebelușul.

- Carmen de la Salciua este insarcinata? In urma cu cateva zile, fanii artistei și-au pus aceasta intrebare, dupa ce ea a fost prezenta la un eveniment și a fost imbracata intr-un costum mulat. Ei bine, cantareața a dat doar acum raspunsul la aceasta intrebare. Iata ce a marturisit ea recent!

- Maria Iordanescu e insarcinata! Fiica lui Anghel Iordanescu urmeaza sa devina mamica pentru prima data. Deși prezentatoarea TV nu a anunțat oficial ca urmeaza sa aduca pe lume un bebeluș, prietenii au dat-o de gol. In luna mai, fiica lui ”Tata Puiu” s-a casatorit religios cu cel alaturi de care traiește…