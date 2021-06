Stiri pe aceeasi tema

- Alice Mihaela Cozma a fost decorata de Regele Felipe al VI-lea al Spaniei cu Ordinul de Merit Civil. Tanara are 32 de ani și traiește de ani buni in Spania, acolo unde a facut mult bine comunitații și a impresionat prin harnicia ei. Citește mai jos povestea tinerei, care a ramas fara mama atunci cand…

- Alice Mihaela Cozma este romanca decorata de Regele Felipe al VI-lea al Spaniei pentru rolul pe care l-a avut in combaterea pandemiei de coronavirus in țara din Peninsula Iberica. Tanara de 32 de ani a fost șofer voluntar pe ambulanța la Crucea Roșie.

- O romanca din Spania, Alice Mihaela Cozma, a fost decorata de Regele Felipe al VI-lea cu Ordinul de Merit Civil. Tanara in varsta de 32 de ani a primit distincția pentru eforturile sale depuse in folosul comunitații locale din orașul in care traiește.

- O romanca din Spania a fost decorata de Regele Felipe, alaturi de alte 23 de persoane, cu Ordinul "Meritul Civil" pentru modul exemplar in care și-a desfașurat profesia in perioada pandemiei.

- Luminița Nicolescu-Lovin, 43 de ani, a povestit pentru Libertatea cum decurge traiul unei familii de romani stabilite de doua decenii in Spania, chiar daca domeniul in care lucreaza, inchirierea de proprietați de vacanța, a fost extrem de afectat de pandemie.Luminița Nicolescu-Lovin a ajuns in urma…

- “In contextul in care tot mai multi romani sunt imunizati cu cele doua doze ale vaccinului impotriva SARS CoV 2 si tot mai multe tari europene confirma relaxarea masurilor si redeschiderea granitelor de la jumatatea lunii mai, interesul pentru deplasarile cu avionul si calatoriile europene creste vizibil.…

- Cu 1.079.726 de persoane inregistrate oficial, romanii au devenit cea mai numeroasa comunitate non-spaniola cu rezidenta in Regatul Spaniei. Datele au fost facute publice saptamana trecuta de Ministerul Incluziunii, Securitații Sociale și Migrației. Potrivit unor surse diplomatice consultate…

- Un grup de peste 30 de cetateni romani – 31 potrivit presei spaniole, sau 35 conform unei surse media franceze – care calatoreau cu un autocar inspre Romania avand asupra lor teste PCR false au fost retinuti la granita dintre Spania si Franta. Autoritatile spaniole au initiat verificari in zona orasului…