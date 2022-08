Alice Cavaleru se pregatește de nașterea celui de-al doilea copil, care trebuie sa vina din moment in moment. Insa, pe langa pregatirile specifice nașterii, aceasta mai are un singur lucru de pregatit, și anume pe fiica sa, Zora. Alice a povestit intr-o postare pe Instagram ca Zora este dependenta de mama ei și refuza sa doarma singura, tocmai de aceea trebuie sa o pregatrasca pentru momentul in care va merge la maternitate.