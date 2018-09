Stiri pe aceeasi tema

- Dani Coman, președintele Astrei, a vorbit despre Denis Alibec și l-a criticat pe atacantul de 27 de ani, care a fost eliminat in meciul cu Dunarea Calarași, 1-1, dupa ce a primit doua cartonașe galbene in 9 minute. "A fost o lipsa totala de responsabilitate. O sa analizam in zilele urmatoare și o sa…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre Denis Alibec, atacantul de 27 de ani pe care l-a vandut la Astra pentru 1,4 milioane de euro. Becali a declarat ca victoria Astrei cu FCSB, 1-0 in prima etapa, nu-l deranjeaza pentru ca acel meci l-a convins pe finanțatorul Astrei, Ioan Niculae, sa-l cumpere…

- Denis Alibec a oferit prima reacție dupa transferul de la FCSB la Astra in schimbul a 1,4 milioane de euro, informație oferita in exclusivitate de GSP.ro. Atacantul in varsta de 27 de ani susține ca e gata sa revina pe teren pentru Astra chiar in meciul de maine de la Poli Iași, de la ora 21:00, care…

- Unde se transfera Denis Alibec. Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca s-a ințeles cu bosul Astrei, Ioan Niculae, pentru transfer, insa atacantul mai are o propunere de la o echipa care joaca in Cupele Europene. ”La ora asta am suta la suta un milion de euro de la Astra. Am negociat direct cu Ioan…

- Gigi Becali a dezvaluit ca s-a ințeles cu patronul Astrei, Ioan Niculae, pentru transferul lui Denis Alibec. Suma este de un milion de euro, insa fotbalistul așteapta salvarea de la o formație din Liga 1 participanta in cupele europene, cel mai probabil CFR Cluj. "La ora asta am suta la suta un milion…

- Cristi Misaila, primarul Focșaniului, a fost vazut sambata seara in tribunele stadionului din Giurgiu, alaturi de Ioan Niculae, patronul echipei de fotbal Astra, grupare care a invins-o pe FCSB cu 1 – 0 in prima etapa a campionatului. Misaila a parut bucuros la golul Astrei și fericit la finalul jocului,…

- Gigi Becali cauta un atacant de la finalul sezonului, dar cu cateva zile inainte de startul noului sezon, FCSB ii are doar pe Harlem Gnohere și pe Denis Alibec, care momentan este exclus din lot. FCSB a fost la un pas sa il transfere camerunezul Anatole Abang, 21 de ani, dar cumpararea atacantului de…

- Zilele selectionerului Jorge Sampaoli pe banca tehnica a nationalei Argentinei sunt numarate dupa eliminarea echipei de la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2018, noteaza presa sportiva din aceasta tara, care deja speculeaza nume ale unor posibili inlocuitori. Cu toate acestea,…