- Dani Coman, președintele Astrei, a vorbit despre Denis Alibec și l-a criticat pe atacantul de 27 de ani, care a fost eliminat in meciul cu Dunarea Calarași, 1-1, dupa ce a primit doua cartonașe galbene in 9 minute. "A fost o lipsa totala de responsabilitate. O sa analizam in zilele urmatoare și o sa…

- Partida dintre Astra Giurgiu si Dunarea Calarasi se disputa azi, de la ora 18:00, in etapa a 5-a a Ligii 1 Betano. Meciul poate fi urmarit pe Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. Meciul este in format live text pe www.prosport.ro.

- Etapa a 3-a a Ligii 1 Betano programeaza de la ora 18:00 duelul dintre nou promovatele FC Hermannstadt si Dunarea Calarasi. Meciul e in direct la Digi Sport, Teekom Sport, Look TV si in format live text pe www.prosport.ro.

- Azdren Llullaku (30 de ani) a fost protagonistul unei reveniri surprinzatoare in acest sezon al Ligii 1 Betano, iar dupa prima etapa mutarea s-a dovedit a fi reusita. Pentru ca transferul la Astra sa fie posibil, atacantul a acceptat sa-si diminueze pretentiile financiare: "Azdren e prietenul meu…

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre Florinel Coman si Florin Tanase, finantatorul Gigi Becali criticandu-i in ultima perioada, mai ales ca prestatia din prima etapa a Ligii 1 Betano, cand Astra a avut castig de cauza, 1-0, a fost una mult sub asteptari.

- Jucatorul celor de la FCSB, Kamer Qaka, s-a accidentat in prima etapa a Ligii 1 Betano, cu Astra, iar acum medicii au anuntat cat timp va fi indisponibil mijlocasul ajuns sub comanda lui Dica de la Poli Iasi.

- Marius Sumudica a preluat echipa din Arabia Saudita, Al Shabab, si i-a adus deja pe fostii sai elevi de la Astra, Constantin Budescu si Valerica Gaman. Acum incearca sa dea lovitura si sa-l transfere de la FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, pe preferatul sau, Denis Alibec.