Stiri pe aceeasi tema

- La conferința de presa de dupa meciul dintre CFR Cluj si Lazio Roma, incheiat cu scor 0-0, anternorul italienilor, Maurizio Sarri, a avut un discurs furibund la adresa calitatii terenului din Gruia.

- FCSB s-a impus cu 1-0 pe terenul echipei CFR Cluj și s-a apropiat la șase puncte de campioana en-titre a Romaniei. La finalul meciului din Gruia, Mihai Pintilii și-a felicitat jucatorii și a vorbit despre lupta pentru titlu.

- CS Universitatea Craiova scapa la derby-ul cu Farul (luni, de la 20:00) de Denis Alibec, cel mai in forma jucator al dobrogenilor, 10 goluri in acest sezon, dar și de Dragoș Nedelcu, amandoi suspendați. Eugen Neagoe are și el 6 oameni la limita suspendarii. Doua dueluri de gala propune etapa a 24-a.…

- Gica Hagi (57 de ani), antrenorul-finanțator de la Farul, a fost intrebat daca intre el și Denis Alibec (32) a existat o ruptura. Denis Alibec a fost providențial in victoria obținuta de Farul duminica seara, pe Arena Naționala, 3-2 cu FCSB. A inscris golul de 1-1 cu un șut naprasnic, dar nu a mai sarbatorit…

- Victorie superba obtinuta de FCV Farul in partida cu FCSB, disputata pe Arena Nationala din Bucuresti, in cadrul etapei a 23-a a Superligii la fotbal. S-a terminat 3-2 pentru echipa constanteana, dupa un duel extrem de spectaculos. In prima repriza, tabela a ramas imaculata, desi ocazii au fost la ambele…

- FCSB - Farul 2-3 | Gica Hagi, managerul dobrogenilor, l-a laudat la finalul partidei pe Denis Alibec, autorul unui eurogol pe Arena Naționala. „Alibec? Fantastic! A fost cel mai bun de pe teren. A facut diferența. Cand el joaca bine, și noi jucam bine. Bineințeles ca și naționala are nevoie de el, dar…

- Pana acum, majoritatea meciurilor din etapa 23 din Superliga s-au jucat pe terenuri deplorabile, afectate serios de vremea din ultimele zile. La FCSB - Farul, in aceasta seara, lucrurile vor sta diferit. Runda 23 de campionat a inceput pe Cluj Arena, unde U Cluj și Rapid s-au infruntat pe un teren de…