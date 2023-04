Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul de 16 ani care si-a intepat in gat profesoara, la Colegiul "Ion Creanga" din Bucuresti, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Conform procurorilor, el a premeditat savarsirea faptei prin aceea ca s-a interesat despre pedeapsa aplicabila, a facut planuri in legatura cu modul in care…

- Developerii și organizațiile pot testa API-ul PaLM pentru a dezvolta aplicații cu ajutorul modelelor de inteligența artificiala din Google Cloud, și MakerSuite, noul mediu pentru crearea de prototipuri. Mai mult, noile funcții bazate pe inteligența artificiala generativa din Google Workspace vor ajuta…

- Cel mai nou produs online care intra in hora modelelor lingvistice este DuckDuckGo, acesta avand acum un AI care cauta raspunsuri pe Wikipedia.Cum funcționeaza?DuckDuckGo anunta DuckAssist, un instrument de AI, lansat deocamdata in stadiu de test, care va fi disponibil atat in browser-ele web, cat…

- Aparatele de dejantat sunt instrumente esențiale in orice service auto, deoarece ajuta la indeplinirea uneia dintre cele mai frecvente activitați de intreținere a mașinii: schimbarea roților. In atelierele de reparații auto din trecut, se utilizau mașini de dejantat manuale, care, chiar daca duceau…

- Care sunt caracteristicile unei locuinte moderne? Aceasta trebuie sa indeplineasca orice nevoie. Ar trebui sa insumeze multa tehnologie si sa indeplineasca si anumite cerinte din punct de vedere estetic. Totodata, locuinta ar trebui sa ridice nivelul de confort prin metode sustenabile. Alegerea unor…

- Pe masura ce inteligenta artificiala generativa este implementata pe scara larga, firme de consultanta precum Accenture si Deloitte vor castiga cota de piata fata de firmele de IT din India precum Infosys si Wipro, pe termen scurt, au declarat analistii companiei de brokeraj, intr-o nota adresata clientilor.…

- Google va pune la dispoziția publicului tehnologia sa de chatbot in „saptamanile și lunile urmatoare”, ca raspuns la succesul lui ChatGPT, un chatbot cu inteligența artificiala susținut de Microsoft, care a devenit un fenomen global dupa ce a fost lansat gratuit, scrie The Guardian . Sundar Pichai,…