Alibaba a anunţat că lucrează la o aplicaţie de inteligenţă artificială care să rivalizeze cu ChatGPT: acţiunile Alibaba au crescut cu 3% Un purtator de cuvant al companiei a spus ca aceasta lucreaza la o tehnologie in stil ChatGPT, care este in prezent testata la nivel intern. Companiile de tehnologie la nivel global cauta sa profite de entuziasmul generat de ChatGPT, un chatbot de inteligenta artificiala creat de OpenAI. Utilizatorii pot pune intrebari ChatGPT pe o mare varietate de subiecte, pot scrie eseuri si chiar pot genera cod. ChatGPT se incadreaza in categoria AI generativa, un tip de inteligenta artificiala care poate fi folosita pentru a crea text sau imagini. Este alimentat de un model de limbaj mare, ceea ce inseamna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft și-a anunțat oficial intrarea in „cursa” inteligenței artificiale in cautare online și va integra tehnologia din spatele chatbot-ului ChatGPT pe motorul de cautare Bing. Utilizatorii vor putea intreba lucruri concrete și ar trebui sa primeasca raspunsuri pertinente. Google a anunțat recent…

- Comisia Europeana a propus regulile AI in 2021, in incercarea de a stimula inovatia si de a stabili un standard global pentru o tehnologie, utilizata in orice, de la masini cu conducere autonoma si chatbot pana la fabrici automatizate, domeniu dominat in prezent de China si Statele Unite. ”Suntem inca…

- Google va pune la dispoziția publicului tehnologia sa de chatbot in „saptamanile și lunile urmatoare”, ca raspuns la succesul lui ChatGPT, un chatbot cu inteligența artificiala susținut de Microsoft, care a devenit un fenomen global dupa ce a fost lansat gratuit, scrie The Guardian . Sundar Pichai,…

- OpenAI vrea sa monetizeze aplicația care a devenit in ultimele saptamani un adevarat fenomen viral.De joi, 2 februarie, ChatGPT are și o versiune Premium, care promite o serie de avantaje in plus fata de versiunea de baza, dar care va fi disponibila pe baza unui abonament lunar destul de scump,…

- Dupa ce Amazon a anunțat ca va concedia 18.000 de angajați, a venit randul Microsoft sa renunțe la 10.000 de angajați proprii. Masura este vazuta ca fiind necesara in condițiile in care clienții sai de cloud computing reduc cheltuielile, iar Microsoft se pregatește de o potențiala recesiune. Concedierea…

- ​Microsoft este in discuții cu OpenAI pentru a investi 10 miliarde dolari in companie și pentru a integra chatbot-ul ChatGPT in produse precum Word, Outlook și Powerpoint, scrie Bloomberg. Microsoft a investit un miliard de dolari in OpenAI in 2019, iar ChatGPT este programul care a uimit multa lume…

- Microsoft Corp. se pregatește sa adauge chatbotul ChatGPT de la OpenAI la motorul sau de cautare Bing, in incercarea de a atrage utilizatorii de la rivalul Google. Microsoft mizeaza pe faptul ca raspunsurile mai conversaționale și contextuale la intrebarile utilizatorilor vor aduce noi clienți, dincolo…

- Gigantul american Microsoft lucreaza la integrarea sistemului de inteligenta artificiala folosit de ChatGPT in Bing, conform surselor din cadrul companiei citate de The Information. ChatGPT este un chatbot dezvoltat de OpenAI si disponibil pentru public de la finele lunii noiembrie. Acesta este capabil…