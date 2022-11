Statele Unite privesc cu nervozitate cum Europa se indreapta spre Coreea de Sud pentru contracte de armament. Polonia cheltuiește deja miliarde de euro, iar alte țari sunt așteptate sa o urmeze. Coreea de Sud inregistreaza contracte de aparare in valoare de mai multe miliarde de dolari in Europa, in timp ce Seulul face presiuni pentru […] The post Aliatul SUA care-i amenința hegemonia contractelor de armament. Comenzi de miliarde deja in Europa first appeared on Ziarul National .