- "Am absorbit atacul", a declarat oficialul pentru agentia de stiri Reuters. "Am primit o avertizare timpurie privind atacul de la rusi ... si toate bazele militare fusesera evacuate cu cateva zile in urma", a adaugat oficialul, care a precizat ca autoritatile efectueaza o "evaluare a daunelor materiale".…

- Regimul sirian a denuntat sambata "agresiunea barbara si brutala" a occidentalilor, dupa atacuri desfasurate in cursul noptii de SUA, Franta si Marea Britanie asupra unor baze militare, a relatat agentia oficiala siriana de presa SANA, preluata de AFP si dpa. Siria "condamna in termenii…

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar "un numar semnificativ" dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP. "Peste 100 de rachete de croaziera si rachete aer-sol au fost lansate de…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel sambata la statele membre sa dea dovada de retinere si sa se abtina de la orice actiune care ar putea conduce la o escaladare a situatiei dupa atacurile occidentale asupra Siriei, informeaza AFP. "Fac apel la toate statele membre…

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie", conform Agerpres.Citește…

- Razboi Siria. SUA, Marea Britanie și Franța au bombardat sâmbata dimineața mai multe locații din Siria unde se presupune ca se produc arme chimice, în cea mai mare operațiune anti-Bashar al Assad de pâna acum.

- Instinctele de negociator feroce ale președintelui miliardar al Americii, Donald Trump, agita mapamondul. Ataca sau nu ataca SUA, Siria? Ce caștiga șeful de la Casa Alba, prin fluturarea ambigua a unei amenințari directe, cu bombe teleghidate americane? Prin mesajul sau țafnos, Trump și-a obligat adversarii,…

- Teodor Melescanu a declarat joi, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul francez Jean-Yves Le Drian, ca “Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice imprejurare, dar mai ales atunci cand este vorba de folosirea lor impotriva civililor”, referire la presupusul atac chimic din Siria.…