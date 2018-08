Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat miercuri pe fostul sau avocat Michael Cohen ca a "inventat" fapte pledand vinovat, afirmand totusi ca infractiunile pentru care a fost inculpat "nu sunt o crima", si l-a laudat pe fostul sau director de campanie Paul Manafort, condamnat marti de justitie,…

- "Nu ma implic", a declarat Trump dupa sentita pe care a primit-o fostul sau sef de campanie, Paul Manafort. Presedintele american a incercat astfel sa se detaseze de condamnarea acestuia, scrie presa americana. Cu toate acestea, Trump si-a declarat parerea de rau pentru fostul lui sef de…

- Presedintele american Donald Trump a cerut inca o data luni incheierea anchetei procurorului special Robert Mueller referitoare la o posibila intelegere intre echipa sa de campanie si Rusia, estimand ca ancheta este "discreditata", scrie agerpres.ro.

- Presedintele american Donald Trump considera de neconceput si „probabil ilegal“ faptul ca a fost inregistrat de fostul sau avocat Michael Cohen, intr-o discuttie despre o plata catre o fosta playmate cu care liderul american ar fi avut o relatie.

- Intr-o conferința de presa, Donald Trump , a spus ca a obținut o victorie in discuțiile cu ceilalți lideri din NATO, aceștia marindu-și in scurt timp contribuțiile la alianța. ”Am realizat multe. Timp de mulți ani, alți președinți americani au vorbit despre marirea contribuțiilor, insa nu s-a facut…

- Presedintele american Donald Trump a admonestat din nou tarile membre NATO pe tema contributiilor la organizatia de securitate, amintind ca Uniunea Europeana are un excedent comercial fata de SUA, potrivit Mediafax. "Statele Unite cheltuiesc mai mult pentru NATO decât…

- Camera de Comert din Statele Unite, cel mai mare grup de lobby de afaceri din tara si un aliat traditional al Partidului Republican, a lansat luni o campanie impotriva politicilor comerciale ale presedintelui Donald Trump, transmite Reuters, preluata de news.ro.Noua campanie va oferi o analiza…

- Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comuncatul final al summitului care a durat doua zile la Malbaie (Quebec, in estul Canadei), in ciuda compromisului privind comertul. Presedintele american si delegatia sa au aprobat totusi acest document in 28 de puncte penibil negociat de "Grupul…