- EUROSTAT. Care țara din UE a produs cei mai mulți cartofi in 2020? Statele membre UE producatoare de cartofi au produs cumulativ 55,3 milioane de tone de cartofi in anul 2020. Primele 5 state membre producatoare au reprezentat aproape 75% din aceasta cifra. Germania a reprezentat 21,2% din producția…

- Uniunea Europeana nu mai poate gestiona inca o criza cum a fost cea provocata de valul migrator din 2015 si trebuie sa actioneze pentru a opri cat mai multi afgani sa-si paraseasca tara aflata in conflict, a declarat miercuri ministrul grec al migratiei, Notis Mitarachi, potrivit Reuters. Grecia…

- Intr-o scrisoare adresata Comisiei europene, șase state membre ale Uniunii Europene (Austria, Danemarca, Belgia, Olanda, Grecia și Germania) au avertizat in privința riscurilor pe care le implica suspendarea expulzarii solicitanților de azil afgani sosiți in numar tot mai mare de la declanșarea ofensivei…

- Germania si Tarile de Jos au anuntat miercuri, separat, suspendarea deportarilor in Afganistan a solicitantilor de azil respinsi, in contextul deteriorarii situatiei securitatii in tara asiatica, transmit AFP si dpa. ''Din cauza actualelor evolutii in situatia securitatii, ministrul de interne…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat astazi, 5 august 2021, Hotararea numarul 54 privind aprobarea listei tarilor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat.CNSU a actualizat lista tarilor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat; in zona rosie au intrat: Spania, Franta, Olanda,…

- Cele mai multe infectari la un milion de locuitori inregistrate in ultimele 7 zile au avut loc in Cipru, țara urmata de Marea Britanie, Spania, Portugalia și Grecia, dupa cum urmeaza:Cipru – 844,27UK – 410,6Spania – 287,24Portugalia – 242,22Grecia – 134,81Olanda – 134,48Danemarca – 84,62Belgia – 81,25Franța…

- Marți, 6 iulie, in Comisia pentru agricultura din cadrul Senatului Romaniei am reușit sa trecem un proiect de lege, inițiat alaturi de mai mulți colegi parlamentari PSD. Este vorba despre reducerea TVA pentru lemnul de foc pentru populație, de la 19% la doar 5%. O masura așteptata demult, dar pe care…