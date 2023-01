Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Externe ai celor trei tari baltice au cerut Germaniei sa livreze Kievului tancuri Leopard, la o zi dupa ce Berlinul a refuzat sa se angajeze sa faca acest lucru la o reuniune a Grupului de Contact pentru Ucraina, transmite dpa.

- Reprezentanții țarilor care dețin tancuri Leopard 2 de fabricație germana s-au intalnit separat in marja reuniunii Grupului de contact pentru Ucraina care a avut loc vineri la baza aeriana Ramstein din Germania. Intalnirea a fost convocata de Polonia și Ucraina, potrivit Ministerului Apararii din Portugalia,…

- Cancelarul german Olaf Scholz este dispus sa permita ca tancurile de lupta Leopard sa fie livrate Ucrainei in anumite conditii, potrivit informatiilor aparute miercuri in presa germana, informeaza dpa, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Plenul Parlamentului European (PE) i-a cerut miercuri cancelarului german Olaf Scholz sa permita ''fara alte intarzieri'' furnizarea de tancuri moderne Leopard 2 catre Ucraina pentru ca aceasta tara sa poata sa se apere in continuare in fata Rusiei primind garantii occidentale, transmite agentia…

- Pozitia Finlandei in legatura cu trimiterea de tancuri Leopard in Ucraina depinde de Germania, a declarat luni ministrul finlandez al apararii, Mikko Savola, citat de Reuters, precizand ca exportul de echipamente de fabricatie germana ar necesita aprobarea Berlinului, conform Agerpres. Fii…

- Producatorul de armament Rheinmetall va putea livra Ucrainei cel mai devreme in 2024 tancurile Leopard reparate, a anuntat directorul companiei germane, Armin Papperger, citat duminica de Bild, transmite Reuters.

- Polonia intenționeaza sa livreze Ucrainei tancuri Leopard, ca parte a unei coaliții internaționale, a declarat miercuri președintele polonez. „O companie de tancuri Leopard va fi predata ca parte a alcatuirii coaliției", a declarat Andrzej Duda in timpul unei vizite efectuate in orașul Lviv din vestul…

- Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat luni ca este in continuare convins de necesitatea unei coordonari cu aliatii in privinta livrarilor de arme pentru Ucraina, in timp ce presiunea se accentueaza asupra Berlinului pentru a trimite tancuri de asalt Leopard 2 Kievului, potrivit Reuters. Fii…