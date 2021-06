Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a lansat vineri manevre militare de mare anvergura in Marea Mediterana cu avioane de lupta capabile sa transporte rachete hipersonice, o alta demonstratie de forta in plina crestere a tensiunilor ca urmare a unui incident cu un distrugator britanic in Marea Neagra, relateaza portalul…

- Jurnalistul Jonathan Beale al televiziunii britanice BBC se afla la bordul distrugatorului britanic atunci cand acesta a fost inconjurat de forțele navale rusești și survolat de avioane militare. El a relatat ca marinarii britanici au intrat in alerta și au incarcat armamentul de la bord, insa ca focurile…

- Armata rusa a tras focuri de avertizare asupra cursului distrugatorului britanic HMS Defender care a intrat in apele teritoriale rusești din Marea Neagra, in largul Capului Fiolent, a declarat Ministerul rus al Apararii din Rusia intr-un comunicat. Distrugatorul britanic „a fost avertizat in prealabil…

- Site-ul rus de stiri VTimes a anuntat joi ca se închide dupa ce a fost desemnat „agent al strainatatii” de catre autoritati luna trecuta, în cadrul extinderii masurilor de represiune împotriva presei critice fata de Kremlin, relateaza Reuters și Agerpres.Jurnaliștii…

- Atacul a avut loc marți dimineața la școala din orasul Kazan din centrul Rusiei. Un tanar de 17 ani ar fi fost reținut ca principal suspect al atacului, dar se pare ca nu ar fi fost singur, relateaza agențiile de presa ruse și Moscow Times, citand surse din serviciile de securitate. La fața locului…

- Presa moscovita anunța astazi interdicții dure impuse de Rusia in spațiul aerian din vecinatatea Ucrainei. Rusia a blocat zborurile peste Crimeea și Marea Neagra anexate pentru exerciții navale și aeriene in aceasta saptamana. Informația a fost confirmata astazi și de agenția Interfax, citand o alerta…

- Marea Britanie va trimite un distrugator si o fregata antisubmarin in Marea Neagra, in contextul noilor tensiuni din regiune dintre Rusia si Ucraina. Concomitent, Royal Navy, marina militara a Regatului Unit, va mentine in stare de alerta avioane de lupta F 35 si elicoptere Merlin specializate in lupta…

