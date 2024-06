Stiri pe aceeasi tema

- Deși sunt aliați la nivel național, la nivel local PSD Cluj acuza ”dreapta” de frauda și exemplifica cu incidente din mai multe localitați din județ”In ziua votului, dreapta la Cluj nu se dezminte de practicile marșave, ce pun in pericol procesul democratic de alegeri”, susțin cei de la PSD Cluj. Social-democrații…

- In dimineata zilei de 9 iunie, politistii au fost sesizati cu privire la un incident petrecut la Sectia de votare nr. 217 din Balta. Loctiitorul sectiei de votare, o femeie in varsta de 54 de ani, din orasul Filiasi, a inmanat unui alegator cinci buletine de vot pentru alegerea primarului orasului Filiasi…

- PSD Alba acuza o posibila tentativa de frauda electorala, la Bistra. S-ar fi gasit un buletin de vot gata ștampilat Reprezentanții PSD Alba au sesizat o posibila tentativa de frauda in cadrul alegerilor locale și europarlamentare de duminica, 9 iunie. Aceștia au precizat ca o posibila tentativa de…

- PSD acuza PNL ca folosește metode ilegale in campania electorala din județul Dambovița. Unul dintre exemplele aduse in discuție este implicarea directorului Poștei Romane Dambovița, care este candidat pe lista de consilieri județeni a PNL Dambovița, in campania partidului. Potrivit PSD Dambovița, acesta…

- Cluj Napoca este in top 10 orașe din Europa, spune președintele PNL, Nicolae Ciuca. El adauga ca, in 2030, Romania are posibilitatea sa ajunga cu PIB-ul pe cap de locuitori raportat la puterea de cumparare la 90% din media europeana.

- Dupa eșecul centurii metropolitane, a cartierului Lombului, apoi cel al Tineretului, și in esența, a tuturor marilor proiecte de infrastructura din Cluj-Napoca, Emil Boc, fara a mai surprinde pe nimeni, impinge spre “linie moarta

- Dupa eșecul centurii metropolitane, a cartierului Lombului, apoi cel al Tineretului, și in esența, a tuturor marilor proiecte de infrastructura din Cluj-Napoca, Emil Boc, fara a mai surprinde pe nimeni, impinge spre “linie moarta” și proiectul metroului.Ieri, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,…

- Ambulatoriul Clinic de Psihiatrie Pediatrica din Cluj-Napoca, singura clinica de psihiatrie pediatrica din Transilvania, a fost inaugurat marți, spitalul fiind unic la nivel național din punct de vedere funcțional și al facilitaților de care dispune.