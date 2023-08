Aliaţi contra Rusiei şi Chinei? Ce pun la cale Japonia și SUA. Au atras şi Coreea de Sud SUA și Japonia vor sa dezvolte in comun un nou sistem antiracheta. Noul proiect pe care cele doua state vor sa-l dezvolte are scopul de a intercepta proiectile hipersonice dezvoltate de China, Rusia si Coreea de Nord. Un acord in acest sens ar urma sa fie semnat cu prilejul intalnirii prevazute pentru vineri in SUA […] The post Aliati contra Rusiei si Chinei? Ce pun la cale Japonia și SUA. Au atras si Coreea de Sud first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

