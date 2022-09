Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse de securitate au reținut miercuri peste 1.300 de persoane care au participat la proteste care denunța mobilizarea, a declarat un grup de aparare a drepturilor, la cateva ore dupa ce președintele Vladimir Putin a facut anunțul, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- SUA estimeaza ca Rusia a parasit in mare parte zonele pe care le ocupase in regiunea Harkov (nord-est), iar multi soldati rusi, care se repliasera in fata inaintarii trupelor ucrainene, au trecut granita revenind in Federație, a declarat un inalt oficial militar american, citat de Reuters.„Pe ansamblu,…

- Ungaria, alaturi de mai multe state membre UE, se opun interzicerii accesului cetațenilor ruși in Uniunea Europeana, dar blocul comunicat va suspenda a acordul bilateral prin care ofera tratament preferențial pentru ruși atunci cand solicita viza, a afirmat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto,…

- Economia Rusiei se va contracta cu mai putin de 3- in 2022, o contractie mult mai mica decat se credea initial, in timp ce inflatia va fi sub previziunile anterioare, a declarat luni prim-viceprim-ministrul Andrei Belousov, transmite Reuters. Economia Rusiei a fost afectata de sanctiunile occidentale…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a afirmat astazi, ca, in anumite circumstante, sanctiunile impotriva Moscovei ar putea fi considerate un act de agresiune si ar putea justifica un razboi, informeaza Reuters. „As vrea sa subliniez inca o data ca, in anumite circumstante, astfel de masuri…

- Rusia va reprezenta, probabil, o amenintare si mai mare la adresa securitații europene dupa razboiul in Ucraina decat a fost inainte, iar armata britanica trebuie sa fie pregatita pentru asta, a declarat marti seful Statului Major General al armatei Marii Britanii, Patrick Sanders, citat de Reuters…

- Rusia este pe punctul de a intra in prima incapacitate de plata a datoriilor suverane din ultimele decenii, in conditiile in care unii detinatori de obligatiuni nu au primit dobanzile datorate pana la termenul limita care a expirat luni, transmite Reuters.Platile respective vizeaza dobanzi…

- Criza energetica iminenta in Franța. Sefii marilor companii energetice din Franta au cerut, duminica, populatiei si intreprinderilor sa limiteze consumul de energie, transmite Reuters. ”Trebuie sa lucram impreuna pentru a ne reduce consumul si a recastiga spatiu de manevra”, au declarat directorii generali…