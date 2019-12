Stiri pe aceeasi tema

- Edilul Emil Boc declara ca Alianța Vestului nu are niciun fel de legatura cu vreun proiect de separatism teritorial si nu doreste sa puna sub semnul întrebarii statul national unitar român. Practic, AVE s-a nascut cu scopul de a dezvolta în comun o serie de proiecte importante ce…

- Fonduri europene in valoare de 233,4 milioane de euro, prin cele 164 de contracte de finanțare derulate prin POR, si de 298 milioane de euro, prin 9.366 de contracte de finanțare derulate prin AFIR, au fost...

- In 8 decembrie 2018, printr-un exercițiu de PR, Gheorghe Falca, Nicolae Robu, Ilie Bolojan și Emil Boc anunțau nașterea Alianței Vestului cu scopul, declarat, de a dezvolta in comun o serie de proiecte importante care tin de infrastructura celor patru orase, un parteneriat prin care anunțau ca vor…

- Primarul Nicolae Robu si colegii sai din Alianta Vestului devine subiect de atac politic, prin ricoseu, pentru un politician PSD din Cluj. Probabil aflat in disputa cu edilul-sef din localitatea aradeana, Emil Boc, Horia Nasra se leaga de Alianta Vestului si de lipsa de activitate a acesteia. Deputatul…

- Digi 24 a relatat despre excluderea primarului turdean Cristian Matei din PSD, facand o trimitere la o alta excludere a unui primar (din localitatea Ciugud, județul Alba), tot din PSD, care era și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta faza, urmarirea se face 'in rem', se cerceteaza posibile fraude cu fonduri europene. Elena Cristian, redactor-șef la dcbusiness.ro, a comentat in platoul Realitatea Tv situația creata: ”A derula proiecte cu fonduri europene nu este nimic ilegal. Sa speram ca acest lucru se face…

- Soțul procurorului Direcției Naționale Anticorupție care a decis clasarea dosarului lui Dan Barna a facut afaceri cu bani europeni, susține Romania TV. Dan Barna a fost subiectul unei ample anchete jurnalistice, realizata de Rise Project. Politicianul este acuzat de frauda și conflict de…

- Viceprimarul PMP al Sucevei, Marian Andronache, ii indeamna pe suceveni sa inființeze intreprinderi sociale printr-un program finanțat din fonduri europene. „Este timpul sa ne implicam activ, cu toții, in comunitatea noastra. Suceava nu este doar despre cetate, istorie, drumuri, parcuri, blocuri! Este…