Alianţa USR PLUS solicită intervale orare dedicate în magazine pentru persoanele de peste 65 de ani Alianta USR PLUS a cerut, miercuri, Guvernului sa reevalueze distantarea sociala pentru persoanele de peste 65 de ani si a propus ca acestei categorii de varsta sa i se aloce intervale orare dedicate in magazine, in institutiile publice, companiile de utilitati publice si in institutiile medicale.



"Masurile actuale sunt insuficiente si ineficiente. Ele genereaza cozi si aglomerari de persoane varstnice in spatii unde sunt prezente si alte categorii de varsta, vulnerabilizandu-le, astfel, pe cele dintai; exista un stres semnificativ si o presiune suplimentara asupra acestora sa finalizeze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

