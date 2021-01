Alianța USR PLUS propune noi secretari de stat în Guvern Alianța USR PLUS propune noi secretari de stat și subsecretari de stat pentru pozițiile care îi revin în cadrul ministerelor în urma negocierilor din coaliția de guvernare.



Iulia Popovici - Secretar de stat Ministerul Culturii;

Radu Szekely - Secretar de stat Ministerul Educației

Adrian-Ștefan Cârstea - Secretar de stat Ministerul Sportului și Tineretului;

Vlad Sinca - Secretar de stat Ministerul Energiei

Mihai Sandu - subsecretar de stat Ministerul Afacerilor Externe



