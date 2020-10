Stiri pe aceeasi tema

- PNL Cluj a depus miercuri listele de candidați pentru Parlament pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Primarul Emil Boc, viceprimarul Dan Tarcea și președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, au fost prezenți la depunerea listelor, alaturi de…

- PNL Bacau a depus, miercuri, listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Listele sunt deschise de Mircea Fechet, la Camera Deputaților, și Daniel Fenechiu, la Senat. Pentru Camera Deputaților mai candideaza Catalina... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- PNL Dambovița a depus miercuri, la Biroul Electoral Județean (BEJ), lista candidatilor pentru alegerile parlamentare. Lista este deschisa de presedintele PNL Dambovița, Virgil Guran, la Senat, si de secretarul PNL Dambovița, Gabriel Plaiașu la Camera Deputatilor. La capitolul privind un posibil scor…

- PNL Constanta a depus astazi la Biroul Electoral Judetean lista cu candidatii pentru Senat si Camera Deputatilor Pe pagina de Facebook ZIUA de Constanta si pe www.ziuaconstanta.ro puteti vizualiza declaratiile live ale candidatilorReprezentantii Partidului National Liberal Filiala Constanta, vor depune…

- PNL Timiș a deschis lista partidelor ”cu greutate” care au depus la Biroul Electoral Județean listele cu candidații pentru alegerile parlamentare. In componența completa, liberalii au anunțat ca spera la un scor excelent in județ, noul lider local, Alin Nica spune ca votul pentru cei pe care partidul…

- Alianta USR PLUS a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central (BEC) listele de semnaturi pentru sustinerea candidaturilor la alegerile parlamentare programate in 6 decembrie. Alianta a depus aproape 260.000 de semnaturi, potrivit news.ro.Citește și: 'O avem pe doamna in portofoliu',ii spunea consilierul…

- Liberalii au depus la Biroul Electoral Central listele cu candidatii la alegerile parlamentare. 15 dintre ministrii Guvernului Orban se regasesc pe locuri eligibile, inclusiv ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si al Apararii, Nicolae Ciuca.

- Alianta USR PLUS va definitiva listele pentru alegerile parlamentare in cursul saptamanii viitoare, a declarat, sambata, la Brasov, europarlamentarul Dacian Ciolos, care a mentionat ca listele „nu sunt decise la nivel central, de sefii celor doua partide, candidatii nefiind pusi cu mana intr-un birou,…