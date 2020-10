Alianța USR PLUS dă startul strângerii de semnături pentru alegerile parlamentare Alianța USR PLUS a dat startul, luni, 5 octombrie, campaniei de strangere de semnaturi pentru susținerea candidaților sai la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Sub sloganul „O Romanie fara hoție”, Alianța USR PLUS va strange semnaturile atat online, cat și in strada. USR PLUS a fost primul competitor electoral național care a strans semnaturi electronice la alegerile locale, in plina pandemie, in deplina siguranța, folosind un sistem sigur de colectare și validare a datelor, aprobat de Autoritatea Electorala Permanenta, conform unui comunicat al alianței. Semnaturile electronice au fost validate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

