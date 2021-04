Dan Barna a anuntat ca premierul Florin Citu nu mai are sustinerea USR-PLUS, dupa ce l-a demis din functia de ministru al Sanatatii pe Vlad Voiculescu. „Romania este intr-un razboi cu pandemia Covid. Demiterea ministrului Sanatații este o decizie unilaterala, imatura politic, care ridica foarte mari semne de intrebare asupra calitații premierului Citu de a conduce o coaliție de guvernare. Am fost invitat de premier la o discuție in care mi s-a comunicat decizia. Nu a existat nicio discuție. Premierul nu mai are sustinerea USR-PLUS”, a anuntat liderul USR-PLUS.The post Alianța USR-PLUS cere demisia…