Alianţa USR PLUS cere adoptarea de îndată a legislaţiei privind carantinarea şi izolarea Alianta USR PLUS acuza "politizarea excesiva" a demersurilor privind limitarea imbolnavirilor grave si a deceselor din cauza COVID-19 si solicita adoptarea de indata a legislatiei privind carantinarea si izolarea. "Impreuna cu cetatenii responsabili din Romania, Alianta USR PLUS trage un semnal de alarma si condamna politizarea excesiva a demersurilor legale si sanitare menite sa limiteze numarul de imbolnaviri grave si decese din cauza COVID-19. Daca specialistii din domeniul medical, fortele politice si cetatenii au reusit sa faca fata primului val de pandemie, acum, aceasta lupta este ingreunata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

