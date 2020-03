Stiri pe aceeasi tema

- Aflat astazi intr-o vizita la Buzau, președintele PRO Romania, Victor Ponta, a ținut sa transmita un mesaj ferm cu privire la relația cu PSD, partidul pe care l-a condus timp de 5 ani: ”PRO Romania merge cu candidați proprii. Nu facem alianța cu PSD sau cu alte partide. Vom avea candidați in toate cele…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca una dintre variantele discutate cu premierul desemnat Ludovic Orban pentru alegerile locale este aceea ca Alianta USR PLUS si PNL sa se prezinte cu candidati unici acolo unde situatia o impune. "Am mai discutat putin si despre alegerile locale si despre scenariile…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca in varianta in care PNL si Alianta USR PLUS nu vor stabili candidati unici in marile orase exista riscul sa castige reprezentantii PSD si a apreciat ca in cazul Capitalei acest lucru ar reprezenta "o catastrofa", anunța AGERPRES."Majoritatea primarilor…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, s-a aflat marti, 21 ianuarie, in municipiul Baia Mare, unde a purtat discutii cu organizatia judeteana despre alegerile locale. Fostul premier a lasat sa se inteleaga ca nu exclude posibile aliante in Maramures si la nivel de Baia Mare. “Am discutat despre alegerile…

- Presedintele PSD Braila, senatorul Ion Rotaru, i-a adresat vineri liderului interimar al PSD, Marcel Ciolacu, in cadrul Conferintei Organizatiei PSD pentru desemnarea delegatilor judeteni la congresul din februarie, indemnul de a candida la presedintia partidului, asigurandu-l de sprijinul sau."Odata…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat marti, la Galati, ca formatiunea pe care o conduce nu se va duce la remorca PSD si va avea candidati proprii la primarii la alegerile locale. Anunțul lui Ponta vine in contextul in care din ambele partide s-au lansat semnale legate de o posibila…