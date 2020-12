Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi a votarii in strainatate la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor s-a incheiat in toate cele 748 de sectii de votare, odata cu inchiderea ultimele sectii de pe Coasta de Vest a SUA si Canadei la ora 7.00, ora Romaniei. Votul in prima zi a scrutinului a decurs in conditii bune. A inceput…

- Votul la alegerile parlamentare s-a incheiat la sectia din Auckland, singura din Noua Zeelanda. Potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente, in sectia din Noua Zeelanda au votat 93 de romani. USR a transmis duminica numaratoarea paralela a formațiunii: Pentru Camera Deputaților:…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca a doua zi a votarii in strainatate la alegerile parlamentare 2020 s-a incheiat in Auckland, Noua Zeelanda. Potrivit fusului orar, urmatoarele secții care se vor inchide sunt cele din Australia. MAE anunța ca procesul de votare la alegerile pentru Senat…

- Votul la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 5 și 6 decembrie 2020 a inceput astazi, 4 decembrie 2020, la ora 20.00, ora Romaniei, cand s-a deschis secția de votare organizata la Auckland, Noua Zeelanda, anunța MAE. La ora 22.00, ora Romaniei, se vor deschide și secțiile de votare…

- Primarul municipiului Piatra Neamt anunța ordinea de pe panourile de afisaj electoral amplasate pe raza municipiului Piatra Neamț, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, in conformitate cu ordinea de pe buletinele de vot ale listelor de candidați la alegerile pentru Senat și…

- Alianța USR PLUS Suceava și-a stabilit candidații pentru alegerile parlamentare care vor avea loc in data de 6 decembrie 2020. Stabilirea candidaților și a locului acestora pe listele pentru Camera Deputaților și Senatul Romaniei s-a facut in urma unor alegeri interne, la care au participat 163 de ...

- La alegerile parlamentare, Pro Romania va avea doar candidati proprii si sigla Pro Romania, a declarat, luni, liderul formatiunii, Victor Ponta, care precizeaza ca isi va asuma candidatura la Camera Deputatilor pe lista de Bucuresti. "La Bucuresti am comis o eroare evidenta prin candidatura intr-o alianta…