Alianţa USR PLUS: Alegerile locale să se desfăşoare pe parcursul a două zile Alianta USR PLUS sustine organizarea alegerilor locale din toamna pe parcursul a doua zile.



Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, Alianta propune doua zile pentru alegerile locale, pentru "a avea un proces electoral corect si accesibil tuturor cetatenilor in conditii de siguranta sanitara".



Parlamentarii USR vor depune, la proiectul de lege al Guvernului privind alegerile locale, care va intra in dezbaterea comisiilor din Parlament, o serie de amendamente, dintre care cel mai important vizeaza desfasurarea votului pe mai multe zile, mentioneaza sursa citata.

Sursa articol: agerpres.ro

