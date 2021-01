Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba în sedinta de vineri schema de ajutor de stat pentru firmele din industria ospitalitatii, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Economiei, Daniela Nicolescu. Le vom da printr-o schema de ajutor 20% din pierderea pe care au avut-o, diferenta între cifra de afaceri…

- Urmatoarele sase luni vor fi dramatice pentru industria ospitalitații, in condițiile in care pierderile induse de criza sanitara și economica se ridica la 3 miliarde de euro, a declarat la conferința de presa de luni Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania. Calin Ile spune…

- Un numar de aproximativ 100.000 de locuri de munca din domeniul HoReCa, adica aproximativ jumatate din total, vor fi pierdute pana la sfarsitul anului in contextul restrictiilor impuse de autoritati acestui domeniu, au declarat, luni, pentru AGERPRES, doi reprezentanti ai patronatelor din HoReCa…

- Industria ospitalitatii solicita un plan consistent de despagubiri din partea autoritatilor romane avertizand ca, in caz contrar, guvernantii se fac responsabili de pierderea a pana la 400.000 de locuri de munca. Potrivit unui comunicat al Aliantei pentru Turism, pregatirile pentru un…

- "De la inceputul pandemiei de coronavirus industria ospitalitatii a fost puternic lovita. De atunci au trecut mai bine de noua luni, iar in Romania, in afara de masurile generale de care a beneficiat intreaga economie, pana in acest moment nicio actiune specifica de ajutor nu a fost implementata. Valul…

