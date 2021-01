Stiri pe aceeasi tema

- „Memorandumul mentionat mai sus a fost aprobat in sedinta Guvernului din data de 3 septembrie 2020, insa ca urmare a reorganizarii Guvernului si a ministerelor, ca urmare a aprobarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, trimite anul acesta prin intermediul lui Moș Craciun catre asociațiile romanești din diaspora și din comunitațile istorice peste 100 de cadouri! Coletele livrate fac parte din cele trei programe de dotare a mediului asociativ romanesc cu pachete educaționale,…

- Avem guvern nou! Cabinetul Citu a depus juramantul in fata presedintelui Romaniei. Premierul Florin Citu si membrii cabinetului sau au depus, miercuri seara, de la ora 20, juramantul in fata presedintelui Klaus Iohannis. Guvernul Citu a fost investit, in cursul zilei, in sedinta Camerelor reunite ale…

- Romanii care vor sa se vaccineze impotriva COVID-19 se vor programa la unul din centrele de vaccinare on-line, telefonic, prin medicul de familie sau prin intermediul direcției de asistența sociala, informeaza G4media. La sfarsitul lunii noiembrie, Guvernul a aprobat strategia de vaccinare impotriva…

- Guvernul care ar putea fi condus de premierul desemnat Florin Citu ar putea fi investit astazi, prin votul plenului reunit al Parlamentului. Miniștrii propuși in guvernul Cițu au fost audiați și avizați pozitiv in trei ore și jumatate. Avizele primite de viitorii ministri sunt consultative, plenul reunit…

- Romanii care vor sa se vaccineze impotriva COVID-19 se vor programa la unul din centrele de vaccinare on-line, telefonic, prin medicul de familie sau prin intermediul direcției de asistența sociala, informeaza G4media.La sfarsitul lunii noiembrie, Guvernul a aprobat strategia de vaccinare impotriva…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) protesteaza impotriva refuzului PNL, USR și UDMR de a da curs cererilor legitime ale romanilor de peste hotare și din Republica Moldova, precum și ale organizațiilor reprezentative ale acestora privind reinființarea Ministerului Romanilor de Pretutindeni.…

- Problemele romanilor din diaspora dar si a celor din comunitatile istorice sunt complexe și rezolvarea lor nu mai poate fi amanata. Romania trebuie sa le apere drepturile dar totodata sa ii si informeze despre obligatiile pe care acestia le au atunci cand se stabilesc in alta tara.Antonel Tanase este…