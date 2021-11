In urma discutiilor din ultima saptamana, liderii PNL și PSD sunt foarte aproape sa bata palma pentru o alianța la guvernare, dar nu doar pentru perioada ramasa pana la alegerile din 2024, ci și dupa acestea. Din primele informatii, cele doua partide au agreat sa mearga impreuna la guvernare in urmatorii 7 ani, cu o […] The post Alianta PSD - PNL se pregateste sa puna mana pe tara pentru 7 ani. Iata lista miniștrilor și funcțiile ocupate de Cițu și Ciolacu! first appeared on Ziarul National .