Alianța PSD-PNL a câștigat alegerile europarlamentare Rezultate europarlamentare Alianța PSD-PNL a obținut peste jumatate din voturi la alegerile europarlamentare 2024, conform rezultatelor din singurul EXIT-POLL din Romania realizat de Curs-Avangarde. Rezultatele sunt urmatoarele: PSD-PNL a obținut 54% din voturi, AUR 14%, Alianța Dreapta Unita, ADU 11% UDMR 5%, SOS Romania 3% , REPER 3%, PUSL 2% „Ne-am indeplinit obiectivul. Romania va avea o voce puternica in Parlamentul European ”, a spus Marcel Ciolacu. „Vreau sa le mulțumesc tuturor romanilor care au ieșit la vot”, a transmis Nicolae Ciuca. Partidele și candidații independenți s-au aflat pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presaVotarea in strainatate la alegerile pentru Parlamentul European a inceput, prin deschiderea sectiei de votare Auckland, Noua ZeelandaVotarea in strainatate la alegerile pentru Parlamentul European a inceput sambata, 8 iunie 2024, la ora 22:00 ora Romaniei , cand s a deschis prima sectie…

- Peste 18 milioane de romani sunt așteptați astazi sa voteze la alegerile locale și europarlamentare, iar rezultatele exit-poll vor fi difuzate la inchiderea urnelor, adica la ora 22.00. Toate informațiile despre procesul de vot, inclusiv incidentele, sunt livetext pe Libertatea.ro, acolo unde veți gasi…

- Votarea in strainatate la alegerile pentru Parlamentul European a inceput sambata, 8 iunie 2024, la ora 22:00 (ora Romaniei), cand s-a deschis prima sectie de votare, organizata la Auckland, Noua Zeelanda, informeaza MAE. Duminica, 9 iunie 2024, la ora 00:00 (ora Romaniei) se vor deschide sectiile de…

- Dupa o absenta de 10 ani in politica Marius Vatavu, fostul Director al Postei Romane , revine cu un mesaj politic de sustinere pentru un candidat independent ,de dreapta , Vlad Dan Gheorghe pentru alegerile europarlamentare. Domnule Vatavu, iata-va din nou in politica și suprinzator ca susținator al…

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza, prin Misiunile Diplomatice și Oficiile Consulare ale Romaniei in strainatate, 915 secții de votare in strainatate la alegerile europarlamentare din 9 iunie. ele mai multe vor fi in Italia, Spania, Marea Britanie

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana face un apel la romanii din diaspora pentru a se inscrie in Registrul Electoral, disponibil din 1 aprilie. Intr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook , dintr-un interviu de la Protv, Geoana subliniaza importanța alegerilor din acest an pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat, marți, pe pagina sa de internet, informatii detaliate referitoare la exercitarea dreptului de vot de catre cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate la alegerile pentru Parlamentul European din acest an.

- Nissan Motor a anuntat luni ca va lansa 30 de noi modele pana in anul fiscal ce se incheie in martie 2027 si vrea sa-si majoreze vanzarile globale cu un milion de vehicule, in timp ce reduce costurile pentru a imbunatati profitabilitatea si dezvolta baterii mai puternice, transmit AP si Reuters, informeaza…